Installation au canal de Bruxelles d'un campement de sans-papiers nouvellement expulsés

Les quelque 70 sans-papiers expulsés d'un bâtiment investi dimanche rue du Rempart des moines dans le centre de Bruxelles ont planté mardi après-midi des tentes sur un terrain situé au numéro 10 de l'avenue du Port, près de leur ancienne occupation dans l'ex-KBC. Ils espèrent que la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux (PS) trouvera une solution en concertation avec la Région.

Des pancartes et banderoles ont été accrochées sur les grilles de l'entrée, mettant en avant des messages tels que "Mes rêves ont été brisés". "On attend, on attend dans le campement et on espère qu'une solution sera trouvée pour nous par la Commune et la Région", explique un porte-parole du groupe. "Ce n'est pas uniquement une question de logement. C'est aussi une volonté de continuer une lutte, de créer un espace politique pour tenter d'obtenir un titre de séjour donnant un accès légal au marché du travail."

Début avril, quelque 150 personnes sans-papiers, qui occupaient depuis le mois d'août l'ancienne banque KBC située avenue du Port, ont été priées de quitter les lieux, un chantier devant démarrer. Près d'une centaine d'entre elles ont été relogés dans un bâtiment à Ixelles. Celles n'ayant pas trouvé d'échappatoire ont occupé dimanche un immeuble vide du centre-ville. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a motivé l'ordre d'expulsion du bourgmestre de Bruxelles par le fait que "le bâtiment est voué à la démolition. Il n'est pas suffisamment équipé et sécurisé pour accueillir des familles avec enfants".