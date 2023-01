Instalive La Tribune : "Je vois Genk finir en tête de la phase classique, mais je mise une pièce sur l’Union championne"

Dans l’Instalive de la Tribune avec Benjamin Deceuninck, nous avons abordé avec vous : la situation d’Anderlecht, les joueurs en suspens au Standard, la victoire de Charleroi… la forme de Genk et celle de l’Union. Notamment.

Genk un peu moins flamboyant, mais Genk gagne encore… Ce n’est pas pour autant le favori de Benjamin au titre : "Je pense qu’il va falloir aller chercher Genk, qu’il va finir en tête de la phase classique, mais vu qu’on va diviser les points en deux, si l’Union parvient à grappiller ne fût-ce que trois points, il y aura moins de trois points d’écart pour démarrer les Champions Playoffs. Et là la course pour le titre serait complètement relancée. Pour le moment, je ne vois pas Genk champion. Je mise une petite pièce sur l’Union, et je le dis depuis octobre. Je trouve que c’est très costaud, très solide, par contre, contrairement à Genk ils devront gérer les trois tableaux. Il y a un banc à l’Union, qui tourne avec parcimonie. Il faut voir comment il va gérer son noyau, il faut voir s’il n’y aura pas trop de blessés, mais pour moi l’Union est le principal favori au titre avec Genk."

L’Union, plus favori encore que l’an dernier ? "Difficile de dire qu’ils le sont plus, à un moment ils avaient 9 points d’avance sur Bruges. Mais ils ne savaient pas comment gérer cette situation. Je pense que ce qu’il s’est passé l’année dernière va leur servir. Pour cette saison, c’est un avantage. Quand on parle d’expérience, parfois on ne sait pas trop de quoi on parle. Là pour le coup, l’expérience est très claire, c’est d’avoir vécu ce petit cauchemar l’année dernière, de s’être fait rattraper par Bruges. Le rôle de chasseur lui va peut-être mieux. Ils savent qu’il va falloir performer dans ces Champions Playoffs avec sans doute un peu moins de pression que l’an dernier."