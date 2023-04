Instalive de La Tribune : "L’Union reste mon favori pour le titre, mais je n’écarte pas le scénario de folie d’un 18/18 de Bruges"

Ce lundi dans l’Instalive de La Tribune, nous avons débriefé avec vous la dernière journée de la phase classique qui a tenu toutes ses promesses. Mais il était également déjà temps de se projeter vers les Playoffs. Nous vous avons demandé votre favori pour le titre, et Benjamin Deceuninck s’est également mouillé à ce sujet.

Le favori de Benjamin reste inchangé depuis quelques mois déjà… "Je ne vais pas changer d’avis, j’ai dit l’Union depuis le mois d’octobre et là ils viennent de rejoindre Genk en nombre de points, je ne vais pas changer d’avis aujourd’hui. Cette course au titre sera certainement intéressante en sachant que c’est fort serré entre les trois clubs qui devraient se jouer le titre."

Car il n’y a pas que l’Union et Genk dans cette quête du graal : "L’Antwerp est a une position intéressante, mentalement les joueurs n’ont pas trop gaspillé d’influx au fil de la saison. Ils étaient là, troisièmes quasiment depuis le début, en grignotant leur retard progressivement et avec la division des points par deux, encore un peu plus maintenant. Ils sont hyper solides, on rappelle qu’ils totalisent 19 clean sheet."

On pourrait rapidement y voir plus clair dans cette course au titre : "La première journée m’intéresse vraiment, on verra rapidement si Bruges va quand même se mêler à cette course. Mais pour cela il faut que les Brugeois gagnent à Genk dimanche. Les Limbourgeois ont déjà cette première cartouche dimanche, celle de pouvoir éliminer un concurrent de la course au titre. Si Genk bat Bruges dimanche, Bruges ne sera pas champion c’est sûr. Mais moi je n’écarte pas la thèse du scénario de folie, que Bruges réalise un 18/18 par exemple. Et à ce moment-là, pour moi, s’ils font 18/18 ils sont champions. Mais il faut faire 18/18. Donc je garde l’Union comme favori, mais on connaît le principe des playoffs et ça peut partir dans tous les sens."

Dans huit cas sur douze depuis la création des playoffs, le champion de la phase classique l’est également en fin d’année… "On a vu l’année dernière que l’Union avait une avance confortable, et finalement n’a pas été championne. C’est toujours un avantage de partir avec des points d’avance, et c’est pour ça que deux fois sur trois le champion de la phase classique l’est aussi en fin de saison, mais une fois sur trois ce n’est pas le cas."