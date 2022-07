Instagram : vous pouvez supprimer votre compte depuis l’application iOS, voici la marche à suivre

Jusqu’à présent, pour supprimer votre compte Instagram, il fallait passer par la version web du réseau social. Mais les nouvelles règles d’Apple ont forcé la plateforme de Meta à modifier son processus de suppression.

En effet, depuis le 30 juin, chaque application disponible sur l’App Store doit proposer un moyen de supprimer un compte, et ce sans quitter l’application. Instagram, qui a attendu la date butoir, a donc dû également se plier à ce changement.

“Nous voulons donner aux gens plus de moyens de contrôler leur expérience et leur temps passé sur Instagram. Nous avons déployé l'option de suppression de votre compte dans Paramètres sur iOS, et vous aurez toujours la possibilité de désactiver temporairement votre compte avant de choisir de le supprimer”, explique un porte-parole d’Instagram.