Instagram : voici comment retrouver la première publication que vous avez liké

Le réseau social propose depuis peu de redécouvrir vos likes, en les filtrant du plus ancien au plus récent. De quoi se replonger dans les centaines (milliers ?) de publications que vous avez apprécié au fil des ans.

Mais comme souvent avec Instagram, l’option est bien cachée. Pas de panique, on vous explique tout.

Rendez-vous sur votre profil Instagram Cliquez sur les trois lignes dans le coin supérieur droit Rendez-vous dans le menu “Votre activité” Puis dans “Interactions” Ensuite dans “J’aime”

Une fois dans le menu j’aime, vous verrez apparaître vos likes du plus récent au plus ancien. Mais le bouton “Trier et filtrer” dans le coin supérieur droit vous offre plus de flexibilité. Vous pourrez ainsi trier du plus ancien au plus récent, ou introduire une date de début et/ou une date de fin.

À noter que le sous-menu “Interactions” vous propose la même chose pour les commentaires et les réponses aux stories.