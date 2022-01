Instagram : Voici comment accéder à l'ensemble des filtres

En cliquant dessus, vous accéderez alors à ce qu'Instagram a baptisé la "Galerie d'effets". Plusieurs filtres sont proposés, et si la recherche n'est pas présente, il est néanmoins possible de trier les filtres selon des catégories comme "Selfie", "SF et Fantaisie", "Animaux" ou encore "Étrange et effrayant".

Si un filtre vous plaît, il suffit de cliquer dessus pour l'essayer. Il sera alors ajouté à votre liste de filtres (à côté du bouton de capture, donc). Enfin, sachez que cette liste de filtre peut être modifiée. Un filtre ne vous plaît pas ou plus ? Choisissez-le, puis cliquez sur son nom, tout en bas de l'écran. Cliquez ensuite sur le bouton "Plus", puis sur "Supprimer".