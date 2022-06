Instagram veut vérifier l’âge de ses utilisateurs à l’aide d’un selfie

Le réseau social s’appuye sur un outil développé par Yoiti, une start-up britannique qui développe un algorithme de reconnaissance des traits du visage.

Grâce à l’intelligence artificielle, le réseau social serait en mesure d’estimer l’âge d’un utilisateur d’après un selfie vidéo. Selon Yoti, la marge d'erreur de son outil est d'environ 1,5 an pour les 13-19 ans, avec plus d’erreurs pour les femmes et personnes à la peau foncée.

Pour Instagram, il s’agit d’un moyen de s’assurer que les utilisateurs ont bien l’âge requis pour utiliser l’application. Pour rappel, Instagram est, en théorie, interdit aux moins de 13 ans. De son côté, Yoti précise que les informations récoltées ne permettent pas d’identifier un individu.

À noter que l’intelligence artificielle n’est pas la seule technique mise en place par le réseau social. D’autres options sont également en cours de test. À savoir demander à trois contacts majeurs d’attester de l’âge de la jeune personne. Ou encore de fournir tout simplement une pièce d’identité, qui sera détruite dans un délai de 30 jours.