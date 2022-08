Instagram va tester un format vertical pour les photos

Actuellement, les photos verticales sont soit rognées afin d’entrer dans un format presque carré de 4:5, soit la photo est affichée en entier, mais toujours dans ce même format, ce qui laisse apparaître des bandes vides sur les côtés.

Cette idée parviendra-t-elle à s’imposer, ou sera-t-elle retravaillée par les développeurs ? Il faudra attendre les résultats de la phase de test pour le savoir. Mais ce qui est certain, c’est que l’Instagram des débuts, qui n’autorisait que des photos carrées est bel et bien derrière nous. Et que le futur de l’application est définitivement incertain.