Instagram va placer de la publicité partout, même sur votre profil

Mais ce n’est pas tout. Les publicités vont également débarquer sur votre profil personnel. “Dans le cadre de ce test, nous allons expérimenter une opportunité de monétisation qui permettra aux créateurs éligibles de gagner un revenu supplémentaire à partir des annonces affichées dans leurs flux de profil”, annonce Instagram, tout en précisant que seuls les créateurs américains seront concernés dans un premier temps.

Et si vous vous inquiétez pour l’aspect esthétique de votre profil, pas de panique. Si vous êtes du genre à faire attention à ce que vous publiez et que vous souhaitez que votre grille de contenu reste inchangée, ça sera toujours le cas. Les publicités n’apparaîtront pas au sein de cette grille, mais bien dans le flux de votre profil. En d’autres mots, il faudra cliquer sur une de vos publications, puis scroller afin de visualiser les publications précédentes ou plus récentes pour tomber de temps à autre sur une publicité.