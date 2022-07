Instagram, TikTok et YouTube en tête des sources d'information des ados britanniques

"Et si les jeunes jugent les informations sur les réseaux sociaux moins fiables, ils les préfèrent car ils offrent un éventail d'opinions sur les sujets d'actualité du jour", a-t-il poursuivi.

Tout en étant très prisé chez les jeunes, TikTok n'est jugé fiable pour les informations que par 30% d'entre eux.

Chez les adultes, 71% des sondés jugent que la télévision comme étant le média le plus fiable, et les réseaux sociaux le média le moins fiable (35% leur font confiance). L'utilisation de la presse, en ligne et papier, à 38% chez les adultes, décline par rapport à 2020 (47%) et 2018 (51%).