Instagram teste des abonnements payants pour rémunérer les influenceurs

Vous souhaitez aider financièrement votre influenceur préféré ? Ça tombe bien, Instagram se lance dans les abonnements payants.

10 créateurs pour la phase de test

Instagram Subscription, c’est le petit nom anglais donné à ce programme qui permettra de soutenir financièrement des créateurs de contenus. Actuellement en test auprès de dix influenceurs (@alanchikinchow, @sedona., @alizakelly, @kelseylynncook, @elliottnorris, @jordanchiles, @jackjerry, @bunnymichael, @donalleniii et @lonnieiiv), ce nouvel outil offrira aux créateurs ainsi qu’aux abonnés des nouvelles manières d’interagir et de développer une communauté plus intime.

Parmi les options proposées par cet abonnement, on retrouvera des “Direct” exclusifs, des Stories exclusives, et un badge, qui s’affichera à côté du nom de l’abonné afin de le différencier dans les commentaires.

Dans un premier temps, et tout comme pour les abonnements sur Facebook, Méta ne prélèvera aucuns frais et l’entièreté des revenus ira aux créateurs. Du moins jusqu’à 2023, date à laquelle l’entreprise de Mark Zuckerberg pourrait empocher un pourcentage des recettes. Du côté des prix, les créateurs de contenus pourront aller de 0,99 dollar à 99,99 dollars par mois.

Pour Adam Mosseri, patron du réseau social, ces abonnements seraient la meilleure façon de garantir un revenu stable pour les influenceurs. C’est surtout un bon moyen de concurrencer TikTok, ou encore Twitch, qui offrent également des outils pour rémunérer les créateurs.