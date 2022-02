Instagram sur iPad n’est pas une priorité

Du haut de ses 12 ans, l’iPad accueille des millions d’applications. Mais une, très demandée, reste absente : Instagram. Si le réseau social est disponible en version iPhone (agrandie sur l’iPad) et a mis en place un moyen de publier depuis la version web, il n’existe pas d’application native. Ce qui est étrange de la part d’une entreprise aussi énorme que Meta.

En 2020, Adam Mosseri avait expliqué que l’iPad n’a toujours pas droit à sa version de l’application, car Instagram a “beaucoup de pain sur la planche” mais surtout, car l’entreprise “n’a pas les ressources suffisantes pour développer sur les deux plateformes” (autrement dit iOS et iPadOS). Une excuse qu’on trouvait déjà peu crédible.

Et ce dimanche, Mosseri a remis une couche en répondant sur Twitter au Youtubeur Marques Brownlee. Et cette fois, l’iPad serait la source du problème. Selon le PDG, les utilisateurs de l’iPad sont trop peu nombreux et ce n’est donc pas une priorité pour Instagram.