Instagram : quelles sont les chansons les plus populaires pour les Reels ?

Meta vient de dévoiler le top 5 des chansons les plus populaires dans les Reels. Et non, ce ne sont pas toutes des chansons récentes.

Mais quelles sont les chansons qui ont le plus de succès dans les Reels ? Meta s'est penché sur les sons qui ont rencontré le plus de succès dans son format de vidéo courte. Après avoir analysé les données des Reels (en France) sur les trois derniers mois, Meta a déterminé un Top 5 des titres les plus populaires du moment et, surprise, certaines datent des années 2000.

On retrouve

la chanson "Se Acabo" du groupe de hip-hop The Beatnuts, datant de 1999, à la deuxième place de ce classement,

le charme de Michael Bublé a également plu aux utilisateurs avec sa reprise de la chanson "Sway", sortie en 2003, et qui prend la quatrième place

le tube aux sonorités très années 1980 d'Harry Styles "As it was" ne prend "que" la troisième place de ce Top 5 dominé par le titre "DJ Wait a Minute" de DJ Exe

dans le reste de l'Europe, l'ancien membre de "One Direction" s'impose à la première place et prend la deuxième place du classement américain.

Sur Instagram, le son "DJ Wait a Minute" a été utilisé sur plus de 1,1 million de Reels, selon les données de la plateforme dans le monde tandis que Harry Style fait mieux avec 1,8 million de Reels utilisant sa chanson "As it was". "First Class" de Jack Harlow, premier dans les Reels aux Etats-Unis, s'affiche syr 635.000 Reels.