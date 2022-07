Instagram lance ses abonnements pour les créateurs

“Instagram Subscriptions” est une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux créateurs de gagner de l’argent en proposant du contenu inédit et uniquement accessible aux abonnés payants.

Annoncé en janvier dernier, et testé auprès de 10 influenceurs triés sur le volet, Instagram Subscriptions est désormais accessible à plusieurs milliers de créateurs américains (un déploiement à l’international n’a pas encore été annoncé).

Concrètement, les créateurs pourront notamment offrir des lives, des stories, un chat et des badges exclusifs. Le chat, qui sera basé sur Messenger, pourra être créé directement à partir de la boîte de réception ou de la story d'un créateur, et se terminer automatiquement après 24 heures, afin que les créateurs puissent maintenir l'équilibre et décider quand et comment interagir avec les abonnés.

Des publications (photo, vidéo ou reels), pourront également être exclusifs aux abonnés payants, et n’apparaîtront pas sur le profil public du créateur. Enfin, les abonnés retrouveront un onglet spécial sur leur profil afin d’accéder plus rapidement à leurs contenus payés.

Du côté des prix, les créateurs de contenus pourront aller de 0,99 dollar à 99,99 dollars par mois.