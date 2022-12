"Instagram, la foire aux vanités" : un documentaire sur les dérives du réseau

À ses débuts en 2010, l’application de partage de photos ne séduisait pourtant qu’une poignée de jeunes branchés californiens. Racheté deux ans plus tard par Mark Zuckerberg, Instagram devient le support d’un nouveau mode de communication : le marketing d’influence. Grandes marques ou simples artisans, particuliers ou célébrités planétaires, tout le monde veut séduire sa "communauté" et ses "followers". Instagram est devenu la vitrine des annonceurs, le lieu stratégique où se jouent désormais gloire et fortune, grâce à un nouveau métier, influenceur. La mode, le tourisme, la restauration ne jurent que par ces nouveaux prescripteurs de tendance. À chacun de prouver qu’il mérite de devenir riche et célèbre à la seule force de son talent, de son culot ou de sa popularité. Nombreux sont les candidats, rares les élus.

Cette autopromotion effrénée, basée sur une illusion de bonheur dans un océan de consumérisme a des effets insidieux sur nos vies. La multiplication de ces images vire à la saturation, une sorte de pornographie perpétuelle d’habits, d’objets, de nourriture, de corps musclés, bronzés et huilés. Mais pour rester dans le coup, il faut se soumettre à ces nouveaux codes esthétiques et culturels véhiculés sur l’application. Certains passent sur le billard, pour obtenir le visage ou la silhouette la plus conforme aux exigences du réseau, au risque de tomber sur des chirurgiens peu scrupuleux. De jeunes adolescents en recherche de reconnaissance peuvent se perdre dans cette quête éperdue de notoriété. Jusqu’à y perdre leur santé mentale. Parfois leur vie.

