Instagram facilite la création de Reels grâce à de nouveaux outils

Du côté des statistiques, l’application offrira plus de visibilité sur les performances des Reels. “Ces indicateurs incluent la couverture, les minutes visionnées et la durée de vue moyenne, ce qui vous permet de voir en un coup d’œil les contenus préférés de vos fans, et le temps passé à les visionner”, précise Instagram.

Parmi les autres nouveautés, signalons également l’arrivée des stickers(similaires à ceux déjà disponibles dans les stories); l’option Sound Sync qui permet de synchroniser automatiquement des vidéos-clips et des chansons; ainsi que la durée des Reels qui peuvent désormais durer jusqu’à 90 secondes.

“Les reels sont aujourd’hui notre format le plus dynamique, et de loin. Ils offrent aux Creators des outils et des fonctionnalités qui les aideront à réaliser leur plein potentiel, avec encore plus de possibilités d’augmenter leur visibilité et de vivre de leur passion”, déclare Instagram en guise de conclusion.

Le temps nous dira si ces efforts seront suffisants pour détrôner TikTok.