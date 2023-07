Instagram et le tourisme de masse : "Il faut qu’on utilise la plateforme différemment !"

Estelle Nicolay est responsable de Railtrip travel qui propose des voyages en train en Europe, elle utilise Instagram pour faire sa promotion mais aussi pour éviter d’aller dans certains endroits : "C’est une source de renseignements. On regarde Instagram pour savoir où on ne va pas envoyer nos clients. On sera peut-être dans une région touristique oui, mais le lieu sera différent. Par exemple, on va s’arrêter deux gares plus loin, trouver un lac tout aussi magnifique que celui qui est partout sur Instagram, mais nos clients n’auront pas la sensation d’être dans la masse."

Mais n’est ce pas dangereux justement ? Comment font les agences de voyages comme Railtrip Travel pour éviter que l’endroit qu’ils mettent en avant ne devienne, à son tour, un lieu hypertouristique à cause de leurs propres publications ? "C’est un risque c’est clair", explique Estelle Nicolay, "mais on essaie de faire en sorte de ne pas avoir trop d’impact sur le lieu que l’on propose de faire découvrir. En réalité, le tourisme où vous êtes seul à 100% ça n’existe quasiment pas. Mais on peut faire en sorte d’amoindrir l’impact, de proposer des activités non polluantes, on demande aussi à nos clients quand ils rentrent un feedback. Si on voit qu’une destination devient trop touristique, qu’on nous dit qu’il commence à y avoir trop de monde, on n’envoie plus nos clients là-bas."

"Une manière d’avoir un impact positif", ajoute Cédric Maillaert, "c’est de ne pas se géolocaliser. On peut se prendre en photo devant un beau paysage, on peut évidemment la partager sur les réseaux, mais on ne géolocalise pas où nous sommes. C’est une demande exprimée depuis quelques années par le WWF, ils demandent de ne pas montrer où nous sommes, pour éviter que des centaines, voir des milliers d’autres personnes ne viennent, et perturbent le site."

L’organisation a lancé, en 2019, une campagne de protection des sites naturels, via une localisation fictive. Concrètement, au lieu d’indiquer un endroit précis (via la fonction "ajouter un lieu"), les internautes peuvent indiquer "I Protect Nature" ("je protège la nature"), dont la localisation n’est autre que le siège français du WWF, à Paris.