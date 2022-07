Instagram : comment reprendre le contrôle de votre flux (pour 30 jours)

Par la porte ou par la fenêtre, Instagram vous affichera (en plus des publicités) des contenus qui ne vous intéressent pas (ou peu) dans votre flux. C’est un fait, et même Kim Kardashian ou Kylie Jenner et leurs millions d’abonnés ne pourront rien y faire.

Mais il existe néanmoins une petite astuce qui permet de contourner l’algorithme d’Instagram, et ce pendant 30 jours. De quoi s’offrir une petite pause bien méritée et se reconcentrer sur ce qui a fait la popularité de l’application à ses débuts : à savoir découvrir les photos de vos proches et de vos amis.

Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de scroller sur votre flux, et de choisir au hasard une publication recommandée par le réseau social. Ça ne devrait pas être compliqué, elles sont nombreuses. La mention “Parce que vous avez regardé un réel de XXX” ou “Parce que vous avez aimé une publication de XXX” apparaîtra au-dessus de la publication.