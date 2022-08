Instagram comme cause du surtourisme : une photographe belge capture les dégâts

La photographe belge Natacha De Mahieu a illustré les conséquences négatives d’Instagram sur le tourisme.

Si Instagram a permis au tourisme de se développer, l’application a aussi engendré un revers de médaille. En effet, elle cause un afflux touristique important qui met en péril certains sites naturels. Grâce à la technique du timelapse qui consiste à superposer des photos prises au même endroit mais à des moments différents, la photographe belge Natacha de Mahieu a illustré le fléau qu’est le surtourisme dans sa série intitulée "Théâtre de l’authenticité".

La série de Natacha porte ce nom car il dénonce cette tendance typiquement Instagram d’imiter les autres pour être certain de cumuler les likes. En effet, bien qu’un paysage s’observe sous plusieurs angles, les photos postées sur Instagram sont prises de la même manière. "Dans le désert de Bardenas, en Espagne, le rocher photographié est toujours le même, sous le même angle… Sur le plateau de Valensole, c’est en général le premier champ de lavande. Vu du haut en drone, on dirait même un parking. Mais quelques kilomètres plus loin, la campagne est déserte.", a commenté la photographe selon Télérama.

Derrière ce titre bien trouvé, se cache une autre réalité préoccupante : le surtourisme a des conséquences néfastes sur les sites naturels qui ne sont pas toujours adaptés à afflux touristique important.

D’après Télérama toujours, le piétinement dans la calanque de Sugiton "a entraîné l’érosion de la garrigue et la mise à nu des racines de grands pins, au risque de voir apparaître un panorama lunaire". Pour protéger le site, une page Internet a été créée, une surveillance à l’entrée par une société de gardiennage et des vigiles a été mise en application ainsi que des rondes de la police de l’environnement. De plus, une inscription était nécessaire entre le 10 juillet et le 21 août pour accéder à la calanque, ce qui est une première en France.