Instagram : clap de fin pour l’application IGTV

Il n’aura fallu “que” quatre ans pour qu’Instagram réalise que deux applications pour un même réseau social, ce n’est pas forcément une bonne idée.

Focus sur les Reels

Dans un article, détaillant les “initiatives en matière de vidéo sur Instagram”, le réseau social annonce que les Reels (la version TikTok maison, en quelque sorte) seront développés davantage. “La fonctionnalité Reels demeure une part importante et croissante d’Instagram (…) La croissance des interactions sur Instagram est par ailleurs principalement due aux reels, car de plus en plus de personnes les regardent pour se divertir, se plonger dans des domaines qui les intéressent ou découvrir de nouvelles et nouveaux Creators.”