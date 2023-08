Instagram : ces millions de bots qui en veulent à vos données

A l’instar des arnaques par e-mail, les promesses des scammeurs varient mais sont souvent particulièrement alléchantes. Des 100 euros qui en deviennent 1000 grâce à un processus révolutionnaire, à la réception de produits gratuits en passant par la proposition de services sexuels. Les options varient et évoluent en fonction du public : "La croyance suggère que les jeunes sont moins susceptibles de se faire avoir par ce type d’arnaques en ligne. Ça me fait doucement sourire. Bien sûr, ils sont plus informés et donc souvent plus méfiants que leurs aînés, mais les pirates sont extrêmement réactifs et développent des pièges qui ciblent des jeunes parfois naïfs. Toutes les populations ont leurs biais et les tentatives d’arnaque sont tellement nombreuses que tout le monde peut un jour être berné." rappelle Axel Legay.

Les modes d’opération varient autant que les conséquences : "Parfois, vous cliquez sur un lien et rien ne se passe. En fait, un logiciel espion vient de s’installer sur votre téléphone et le résultat peut être de mineur à très grave." Si certains bots cherchent à récupérer votre compte Instagram, d’autres sont plus sophistiqués : Du vol de données sensibles aux arnaques financières plus graves voire à des demandes de rançons.

La maison-mère Meta est bien consciente du problème mais ne parvient pas toujours à gérer le flux important de bots créés chaque jour : les arnaqueurs contournant rapidement les barrières mises en place par le géant. "Les bots ont toujours une longueur d’avance, car on les découvre au moment où ils publient. Ils sont tellement nombreux que les modérateurs ne s’en sortent pas. De plus on parvient difficilement à les identifier, les pirates étant cachés derrière des VPN ou de multiples comptes."