Instagram améliore son interface sur PC, mais évite toujours l’iPad

Si vous attendez une application Instagram native pour l’iPad d’Apple, il faudra encore prendre votre mal en patience. Les équipes en charge du réseau social ne semblent pas intéressées. Mais bonne nouvelle, la version desktop s’améliore.

Comme l’annonçait le PDG Adam Mosseri, Instagram sera plus agréable à utiliser depuis un ordinateur (ou une tablette). Cette nouvelle version web, déjà déployée chez de nombreux utilisateurs, propose une interface repensée, avec une barre latérale qui regroupe toutes les différentes sections (recherche, explorer, messages, notifications, etc.).

Jusqu’à présent, Instagram s’affichait verticalement sur un navigateur web de bureau, ce qui n’avait aucun sens. Le contenu était perdu au milieu de l’écran, tandis que maintenant, les publications occupent plus d’espaces et sont bien plus lisibles.

À noter que le PDG a également annoncé l’arrivée des publications programmées. Il sera bientôt possible de préparer une photo ou une vidéo et d’indiquer la date de publication. Instagram permettra de programmer un contenu jusqu’à 75 jours à l’avance.