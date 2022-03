Instagram abandonne deux applications indépendantes

Il est vrai que la raison d’être de ces deux applications avait diminué au fil des années. Il est d’ailleurs bien plus simple et rapide de publier un Boomerang via une story que via une application séparée. Quant à l’application Hyperlapse, qui permettait des vidéos en accéléré et stabilisées lors de sa sortie en 2014, tous les smartphones récents offrent des capacités similaires grâce à des blocs photo toujours plus performants.

Enfin, notons que si Layout reste toujours disponible, ses fonctionnalités sont également présentes dans la partie Story d’Instagram. Il n’est donc pas impossible que l’app disparaisse à son tour.