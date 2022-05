Inspiration géniale, geste presque parfait, Wesley Hoedt passe tout prêt d'un but inoubliable

Le deuxième journée des Champions Play-offs a accouché de deux partages vierges. Pas le moindre but à se mettre sous la dent et ce n'est pas faute d'occasions. Wesley Hoedt est d'ailleurs passé tout prêt d'inscrire un goal superbe à la fin de la première mi-temps entre Anderlecht et le FC Bruges.



Suite à une "balle à terre", le défenseur du Sporting surprend tout le monde en tentant directement sa chance du milieu du terrain. Simon Mignolet, un peu avancé, se replace rapidement et parvient à empêcher le ballon de rentrer.



L'inspiration du Néerlandais est géniale, la réalisation presque parfaite. Il a juste oublié un point du règlement : dans ce genre d'action il faut que deux joueurs touchent le ballon pour pouvoir marquer. En clair, si Hoedt avait réussi son coup ... le but n'aurait pas été validé. Et pour éviter tout risque inutile, Mignolet aurait donc mieux fait de laisser filer le ballon au fond de ses filets.