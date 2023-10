Inspiration d’extra-terrestre ou… chance ? Kingsley Coman inscrit un but absolument dingue contre Fribourg

Alors là, on tient plus que probablement le but du weekend. Voire du mois, voire… de l’année. Alors que le Bayern Münich accueillait Fribourg dans son antre, Kingsley Coman est sorti de sa boîte au quart d’heure pour mettre les Bavarois sur du velours. Et de quelle manière !

Alors qu’il était méchamment excentré le long de sa ligne côté droit, le Français a provoqué son adversaire direct en duel 1 contre 1 avant de déclencher une frappe absolument lunaire et flottante qui est venue toucher le poteau du gardien adverse avant de se loger au fond des filets de Fribourg.

Forcément, ce but d’extra-terrestre a vite fait le tour des réseaux sociaux. Alors, inspiration absolument géniale ou coup de chance ? Voulait-il centrer ou avait-il anticipé le mouvement du gardien ? Difficile à dire. Son sourire après son but pourrait indiquer que ce n’était pas vraiment prévu. Quoi que, au vu du talent du bonhomme, on n’est finalement à l’abri de rien.