Insomnies, nuits agitées : comment les vagues de chaleur perturbent le quotidien de millions d’Européens

Si les nuits chaudes se multiplient pendant les vacances, il est généralement plus facile d’adapter son rythme de vie. Aller dormir plus tard, se lever plut tôt le matin, faire la sieste pendant les heures les plus chaudes… Mais lorsqu’il s’agit de travailler, ces solutions sont généralement bien plus compliquées à mettre en place.

Parmi les témoignages recueillis par le Guardian, certains travailleurs racontent l’impact de ces nuits perturbées et la chaleur.

C’est le cas de Francesco, ambulancier à Milan. Il dit ressentir les effets physiques et psychologiques de la canicule. "D’habitude, je ne souffre pas du climat, je m’y suis adapté. C’est la première fois de ma vie que la chaleur me pose problème. En fin de journée, je ressens l’effet psychologique de la chaleur extrême – mon cerveau ne fonctionne pas correctement. Je me sens toujours fatigué et je suis plus irritable".

Ces épisodes de fortes chaleurs sont amenés à se répéter dans les années à venir. Si des pays du sud ont des horaires déjà adaptés, notamment avec des périodes de sieste prévues en début d’après-midi pendant les heures les plus chaudes, il est envisageable que d’autres régions adaptent leurs horaires de la vie quotidienne.

Quant au succès grandissant des climatiseurs dans les pays habituellement plus froids comme la Belgique, ces appareils ont un impact environnemental conséquent. Comme l’explique Le Monde, l’impact écologique de ceux-ci engendre alors un cercle vicieux puisqu’ils contribuent au réchauffement climatique.