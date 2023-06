Insolite : voici un vélo sans roues

Sur la chaîne Youtube "The Q", un vélo sans roues.

Certaines personnes troquent leur voiture contre un vélo pour des raisons pratiques, financières ou environnementales (ou les trois). Sur le site de Bruxelles Mobilité, on lit qu’en 2022, il y avait une augmentation de 39% "de cyclistes comptés via des compteurs automatiques permanents situés sur certaines pistes cyclables" par rapport à l’année 2021.

Vélos de ville, vélos électriques, vélos de route, VTT… On voit de tout. Mais s’il y a un modèle qu’on n’avait pas encore vu, c’est certainement le vélo sans roues. C’est sur la chaîne YouTube "The Q" qu’on peut voir cette invention. Et si elle paraît totalement inutile, eh bien c’est le but recherché. "Ce vélo n’a pas de roues du tout. Pourquoi l’avons-nous fait ? Juste pour le fun", pouvons-nous lire en légende.