Insolite : une (très laide) statue de Shrek portée disparue

Ne vous inquiétez, on ne parle pas du vrai Shrek. Notre ogre vert préféré doit sûrement couler des jours heureux avec sa femme Fiona et ses nombreux enfants dans le royaume de Fort Fort Lointain. Ici, une petite ville du Massachusetts pleure la disparition d’une statue en ciment à l’effigie de Shrek.

C’est une affaire très sérieuse qui inquiète la police et les médias locaux de la ville prénommée Hatfield. En effet, cette statue (qui faut l’avouer ne rend pas du tout justice à Shrek) a disparu le 2 février dernier. Soutenues par les habitants, les autorités souhaitent retrouver la statue d’un peu plus de 90 kg. "Si vous avez des informations sur sa localisation actuelle, veuillez contacter notre service ou le renvoyer dans l’état dans lequel vous l’avez trouvée. La sculpture de dragon avec laquelle il vit est frustrée et se sent seule. Ce n’est pas quelque chose qui peut facilement être déplacé. Il y a des marques évidentes indiquant qu’elle n’est pas partie toute seule. Le propriétaire est dévasté qu’elle ait disparu et aimerait vraiment qu’elle revienne." a posté la police sur sa page Facebook. Quant à la télévision régionale, WWLP a aussi relayé l’information sur Twitter avec un ton inquiet.

Toutefois, ce n’est pas le premier vol de statue dans cet Etat. En 2022, une énorme statue de Bigfoot avait déjà été dérobée dans une maison voisine. On peut en déduire que nous avons affaire à un voleur récidiviste, avec des goûts assez douteux…