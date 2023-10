Insolite : une tempête plonge une salle de spectacle dans le noir en plein concert d’un orchestre brésilien

En août dernier, alors qu’un orchestre symphonique brésilien interprétait la "Farandole" de l’Arlésienne de Bizet, toutes les lumières de la salle se sont brusquement éteintes. Si la tempête qui faisait rage à l’extérieur a eu raison des plombs du bâtiment, elle n’aura pas eu raison des membres de l’orchestre qui ont continué, avec beaucoup de professionnalisme, à jouer dans le noir complet.

Un musicien d’un orchestre, c’est comme un marin sur un navire : contre vents et marées, il doit garder le cap et continuer à jouer. C’est ainsi que, lorsque les éléments se déchaînent à l’extérieur et impactent le bon déroulement d’un concert, les musiciens doivent garder leur sang-froid car "the show must go on".

C’est certainement ce que se sont dit les membres de l’Orchestre Symphonique de Piracicaba qui, en août dernier, s’est retrouvé dans le noir complet en plein concert, au Théâtre Erotides De Campos, dans la ville de Paracicaba. Une tempête a provoqué une coupure de courant complet de la salle, alors que l’orchestre interprétait la farandole de l’Arlésienne de Bizet, plongeant ainsi la salle et par conséquent, les musiciens dans le noir complet. Ces derniers ont malgré tout continué à jouer "à l’aveugle", ne se fiant plus qu’à leur mémoire (ils ne pouvaient plus voir leur partition) et à leurs oreilles (ils ne pouvaient plus voir le chef d’orchestre). La lumière n’est revenue qu’aux dernières mesures de l’œuvre de Bizet, offrant un final éblouissant à ce concert, qui célébrait les 256 ans de la fondation de la ville de Piracicaba.

Un sang-froid et un professionnalisme qui ont fini de conquérir le public présent dans la salle, qui a offert une véritable standing ovation à l’orchestre, comme on peut le voir sur la vidéo de l’incident, qui a été partagée sur les réseaux sociaux de l’orchestre.