Insolite : un restaurant éphémère inspiré de la nourriture pour chat ouvre à New York

Si vous êtes de passage à New York la semaine du 11 au 12 août vous serez peut-être l’un des 16 invités du restaurant italien éphémère "Gatto Bianco" ("chat blanc" en italien). Ce dernier proposera des plats inspirés par la nourriture de votre félin. Livia décrypte le concept de cette dégustation gratuite originale dans Le 8/9 continue.

A l’initiative, une célèbre marque de nourriture pour chats souhaitant promouvoir un nouveau produit. Pour célébrer l’évènement, le restaurant a conçu un menu dégustation entièrement gratuit avec les mets préférés des félins. "La nourriture a le pouvoir de nous connecter aux autres et d’aider les propriétaires de chats à comprendre ce que ressentent les chats tant sur la texture et la forme" déclare la cheffe de la marque pour chat. Mais au final, vous l’aurez compris, l’idée n’est autre que de faire "le buzz" pour la marque en question.

Livia fait aussi le tour d'autres restaurants insolites dans le monde. Parmi ceux-ci, au Japon vous trouverez "Le reptile café" qui fait polémique où serpents, tortues se promènent en toute liberté et peuvent atterrir sur votre table. A Singapour, au "Clinic bar", vous mangez dans une ambiance d'hôpital psychiatrique avec boissons dans des perfusions, gamelles chirurgicales, le tout assis sur des chaises percées. A Taïwan, il existe le "Toilet Resto" où tous les sièges sont des cuvettes de WC et la nourriture est présentée sous forme une forme peu banale. Enfin, à Tokyo vous trouverez l’un des restaurants de sushis les plus étranges et les plus effrayants : "Le Cannibalistic Sushi" inspiré du jeu Docteur Maboul.

