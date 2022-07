Insolite : un refuge marie deux chiens pour qu’ils ne soient pas séparés à l’adoption

La belle histoire du jour dans le 8/9 continue, se déroule dans le Dakota du Nord aux États-Unis où l'on va découvrir un mariage peu banal qui s'est déroulé dans un refuge. Selon Kristofer Hedia c'est le plus beau mariage qu'il ait vu depuis sa naissance. Un propriétaire de deux chiens n'a plus le temps nécessaire pour s'occuper de ses chiens et décide de confier Fran (la femelle) et Earl (le mâle) à un refuge. Pour qu'ils restent ensemble dans l'objectif qu'ils puissent être adoptés ensemble, le refuge a trouvé une solution originale : l’établissement a organisé une cérémonie de mariage. Désormais, les toutous sont liés pour la vie, jusqu’à ce que la mort les sépare. L’association espère que ses pensionnaires trouveront rapidement un foyer.

