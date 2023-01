Insolite : un match de football interrompu en Ligue 2 à cause de voitures mal garées

Les arrêts de jeu dans le football, on connaît. Les interruptions de match aussi, mais certaines sont plus drôles et insolites que d’autres… Ainsi ce lundi soir, le match de Ligue 2 française entre Niort et Saint-Étienne a connu une interruption de quelques secondes pour cause de… voitures mal garées autour du stade René-Gaillard de Niort.