Insolite : Un entraîneur monte sur la pelouse pour stopper une contre-attaque adverse

Une action dont on risque de parler encore un petit temps en Espagne. Alors que le club espagnol de Villanueva del Pardillo affrontait Colmenar Vieja et que le score était de 1-1 dans une fin de match particulièrement tendue, un des entraîneurs de l'équipe locale est montée sur la pelouse, sans aucun scrupule, pour stopper une contre-attaque adverse.

D'un plat du pied, il s'est tranquillement interposé pour annihiler le contre de Colmenar alors que les visiteurs avaient une vraie occasion de planter le but du K.O. Un geste qui a fait bondir l'équipe visiteuse et qui lui a logiquement valu un carton rouge.

Alors geste de bravoure pour sauver son équipe ou clair acte anti-sportif ? Si de prime abord, on serait évidemment tenté d'opter pour la 2e réponse, notons que le score n'a plus évolué par la suite. Et que cet entraîneur effronté, qui sera probablement lourdement sanctionné, a donc réussi son coup : sauver le point du partage. On repassera pour le côté éthique...