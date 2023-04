Insolite : un chef fait modifier le titre d’un tableau de Van Gogh

Changement de recette pour Van Gogh. Une de ses œuvres de style nature morte se voit changer de nom suite à l’observation d’un chef restaurateur néerlandais : "Chou rouge et oignon" est devenu "Chou rouge et ail". C’est peut-être un détail pour vous, mais pour le Musée Van Gogh d’Amsterdam, ça veut dire beaucoup.

On rattache souvent le style de peinture dit des "natures mortes" aux grands peintres espagnols de ce courant dont notamment Francisco Goya (1746-1828) qui en est un des grands représentants. Cependant, le célébrissime peintre à l’oreille tranchée s’est lui aussi prêté à l’exercice en 1887, lorsqu’il peint le tableau "Chou rouge et oignon".

Plus de cent ans plus tard, l’œuvre est revenue à la vie grâce au chef restaurateur Ernst de Witte. Ernst signale, après sa visite au Musée Van Gogh d’Amsterdam, qu’une erreur se trouvait dans le titre et qu’il ne s’agissait pas de d’oignon, mais bien d’ail. Un détail ? Probablement, mais qui a son importance quand on sait que les créations de l’artiste batave valent des millions d’euros dans les plus grandes salles d’enchères.

La question qui nous pend alors tous et toutes aux lèvres : est-ce que Van Gogh ne savait pas faire la différence entre des oignons et de l’ail ? Et bien si, enfin probablement. Ce n’est effectivement pas lui qui a nommé la peinture, mais bien un magazine paru en 1928.