Insolite : un bousier prête main-forte à un golfeur en Floride

L’aide vient parfois de là où on ne l’attend pas… C’est ce qu’a vécu un golfeur américain récemment. Alors qu’il jouait tranquillement une partie de golf sur le green de Lakewood Ranch, situé en Floride aux États-Unis, un golfeur a fait une rencontre un peu insolite : celle d’un bousier venu lui prêter main-forte. Cette petite bête noire a surgi soudainement sur le gazon et s’est mise à pousser la balle de golf, bien plus imposante qu’elle, jusqu’à la faire dévaler la pente en direction du trou. Un coup de main bienvenu pour le golfeur !

Les bousiers font partie de la famille des scarabées et sont habitués à pousser des objets sphériques, mais d’ordinaire il s’agit de balles de bouse (c’est d’ailleurs de là que vient leur nom). Ils rassemblent les excréments d’autres animaux pour former des boules et s’en servent ensuite comme réserve de nourriture pour eux-mêmes ou leurs petits.