Insolite : un Américain surnommé "Super Mario" vit depuis plus de 20 ans sur des bateaux de croisière

Mario Salcedo, un Américain qui a pris sa retraite en 1997, vit depuis plus de 20 ans sur des bateaux de croisière de la compagnie de Royal Caribbean. Un train de vie atypique qui lui a valu le surnom de "Super Mario".

Ivan, chroniqueur dans le 8/9 continue, vous dresse le portrait de cet inconditionnel qui est devenu une véritable mascotte pour la compagnie.

Cet américain surnommé "Super Mario" a passé plus de 8000 nuits en mer depuis l’an 2000, ce qui représente une dépense globale de près de 1,5 million de dollars (toutes dépenses confondues). N’essayez pas de le convaincre d’arrêter, il indique que pour lui c’est : "l’évasion de la réalité", son leitmotiv. Notons que ce qui lui facilite la vie c’est qu’il est célibataire et sans enfants.

Pour pouvoir continuer à vivre sa vie de telle sorte, "Super Mario" gère de nombreux investissements.

