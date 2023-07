Insolite : Solary remporte une partie professionnelle de LoL en 4v5

Il faut savoir que la LFL, la Ligue Française de LoL, se joue en ligne sauf lors d’événements exceptionnels comme les LFL Days des 5 et 6 juillet derniers à Nice. Les joueurs peuvent se rassembler au même endroit pour jouer (dans une gaming house par exemple) mais ils peuvent aussi rester chez eux et jouer depuis leur installation à domicile. C’était le cas pour Solary hier soir et ça a failli leur coûter bien cher.

Takeset, l’AD Carry de l’équipe, a subi une coupure de courant à cause d’un éclair et a instantanément été déconnecté de la partie.

Malgré une belle preuve de fair-play de la part de la Team BDS Academy, qui a offert plus de temps au joueur pour essayer de revenir, il n’aura malheureusement pas réussi à se reconnecter à temps et finalement la partie a dû reprendre sans lui…