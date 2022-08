Insolite : quand un restaurant portant le nom "Amadeus" utilise une drôle de partition de musique pour son menu

C’est ce qu’on appelle faire une fausse note : le graphiste du menu du restaurant "Amadeus Café" ne devait pas être très appliqué lors de la réalisation de la couverture du menu. Voulant certainement faire référence à la musique classique et au nom du café, il a pris une portée d’une partition de musique… Mais celle-ci est loin d’être de la main de Mozart.

Il y a cinq ans, un internaute portant le pseudonyme Lasyen_ a publié sur le réseau social Reddit une photo qui a enflammé les amateurs de musique. On peut y voir la couverture d’un menu d’un restaurant situé sur l’île espagnole de Minorque, dans les Baléares. Ce restaurant portant le nom d’Amadeus, le graphiste du menu a très certainement voulu faire référence au plus célèbre de ses homonymes, à savoir Mozart, et a donc décidé de décorer la couverture du menu avec une partition de musique.

La logique voudrait qu’il s’agisse d’un extrait d’une œuvre de Mozart… Et pourtant, c’est une tout autre musique qui a été apposée sur le menu de l’Amadeus Café, comme le révèle Lasyen. En effet, lorsqu’on lit la partition, on découvre qu’il s’agit de la musique du générique du célèbre dessin animé qui a bercé l’enfance des enfants des années 90 et qui nous plonge dans le quotidien d’une famille à l’âge de Pierre. Vous ne voyez pas ? Et si on vous dit "Yabadabedou !" ? Eh oui, c’est bien un extrait de la partition du générique de La famille Pierrafeu qui s’est retrouvée sur le menu de l’Amadeus Café.