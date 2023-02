Insolite : quand ton gardien oublie qu’il a une cage à défendre...

Le Sporting Portugal s’est qualifié ce jeudi soir pour les huitièmes de finale de l’Europa League. La formation portugaise a pris le meilleur sur Midtjylland (0-4) après un partage à l’aller (1-1).

Réduits à dix peu avant la pause, les Danois ont pris l’eau petit à petit jusqu’à ce but gag à la 85e minute de jeu. Le portier Lossl se décale de sa cage, dans un premier temps sans doute pour proposer un appel à un équipier, et finit par oublier quelque peu où elle se trouve. Et lorsque son défenseur Gartenmann lui sert le ballon en retrait, la cage est donc vide...

Que le keeper et le défenseur se rassurent : ce but incompréhensible n’a rien changé à la qualification dans cet affrontement.