Insolite : quand la nourriture est utilisée pour sensibiliser au cancer de la peau

Nommée "DiagnostiCookies", cette boîte contient en tout 8 cookies ressemblant à des grains de beauté. Parmi ceux-ci, il y en a 4 qui présentent des caractéristiques anormales : un avec des bordures inégales, un à la forme asymétrique, un multicolore et un plus grand que 6 centimètres. Le but, comme l'indique leur site, est de pousser au dépistage. Les acheteurs peuvent comparer les cookies avec leurs propres points de beauté et ne pas hésiter à consulter un dermatologue si l'on remarque ces traits.

Les boîtes ont été envoyées fin mai à travers le Brésil, à différentes cliniques dermatologiques et à des influenceurs pour qu'ils en fassent la promotion. D'après Creapills, la campagne a fait son effet et a suscité beaucoup d'attention. Le site de DiagnostiCookies aurait comptabilisé 60 millions de vues et le site web de la clinique, jusqu'à 320% de visites en plus.