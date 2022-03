Insolite : Piégés par leur...propre tifo, les Ultras de la Roma ratent complètement le bu de Tammy Abraham

Dure, dure la vie de supporter. Demandez plutôt aux supporters de la Roma ce qu'ils en pensent. Particulièrement motivés au moment d'accueillir leur frère ennemi, la Lazio, dans leur antre, les supporters giallorossi avaient pris le soin de dérouler un gigantesque Tifo au moment du coup d'envoi.

Malheureusement pour eux, ils ont vite subi le revers de la médaille puisque Tammy Abraham, leur buteur fétiche cette saison, a eu la bonne (ou mauvaise) idée de planter un but...dès la 1e minute. Concentrés sur leurs chants de victoire et coincés sous leur imposant tifo, les Ultras romains ont donc absolument tout raté du but. Et s'ils se sont empressés de vite envoyer valser leur tifo, il était trop tard, le but avait déjà été marqué. Caramba, encore raté !

Pas de quoi entacher la motivation des supporters cependant, dont les encouragements ont redoublé d'intensité...malgré ce but loupé. Pour l'anecdote, l'AS Roma s'est finalement imposée 3-0, se permettant ainsi le luxe de dépasser le rival honni pour s'installer à la 6e place.