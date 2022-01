Insolite : Peter Sagan a joué le mécanicien de service avec un cyclotouriste

Au Gran Canaria, un cycliste écossais, Willie Mccoll, a pu compter sur l’aide précieuse de Peter Sagan pour remplacer sa chambre à air.

On le sait, les coureurs cyclistes aiment bien préparer le début de saison du côté de l’Espagne. C’est le cas de Peter Sagan. Le nouveau transfuge de TotalEnergies est pour le moment du côté de Gran Canaria comme l’a remarqué Willie Mccoll.

L’Ecossais de 63 ans s’est retrouvé bloqué sur le bord de la route après avoir crevé pour la 3e fois. N’ayant plus de possibilité de réparer son vélo, le cyclotouriste a dû dépendre de la bonne volonté d’autres cyclistes qui passaient par là.

"J’ai fait signe à une bande de jeunes coureurs qui sont venus à mon secours sans hésiter" explique Willie. "Ils m’ont donné une chambre à air et m’ont aidé à me remettre en route."

Parmi les jeunes en question, un certain Peter Sagan, triple champion du monde de cyclisme, mais aussi Michael Gogl, coureur chez Alpecin-Fenix.

"Je n’ai pas reconnu Sagan au départ. C’est Michael qui l’a pointé du doigt. Il avait l’air beaucoup plus jeune que je ne le pensais. Et moi, j’étais là, un Écossais de 63 ans avec une équipe qui m’assistait. C’étaient tous des pros et parmi eux figurait peut-être le gars le plus célèbre du cyclisme. Comme j’avais du mal à faire entrer de l’air dans ma chambre à air, ils en ont mis une nouvelle."

Après avoir remercié son mécanicien du jour, Willie a pris un petit souvenir. Souvenir qui restera gravé dans sa mémoire.

Peter Sagan a rejoint une équipe française cette saison, TotalEnergies. Et le Slovaque a prévu de participer à la plupart des classiques avant le Tour de France, avec pour ambition ultime, de gagner en mars Milan-Sanremo.