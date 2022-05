Insolite : Le Manneken Pis en hockeyeur du White Star

Ce n’est pas une nouveauté. Malgré le retour de températures plus estivales, le ketje de Bruxelles aime, de temps en temps, se vêtir. Ce samedi, en fin de matinée, c’est aux couleurs du club de hockey du White Star que le jeune garçon a été habillé. Et pour cause, le club everois fête ces 100 ans d’existence ce weekend.

" Il faut préciser tout de même que le club a officiellement 101 ans cette année ", explique Philippe Raddoux, président du comité organisateur. " A cause de la pandémie, nous n’avons pas pu l’organiser l’année passée. Nous nous rattrapons donc ce weekend ".

Après l’Orée et la Rasante par le passé, le club everois est le troisième club bruxellois de hockey à avoir l’honneur de voir le plus célèbre garçon de la capitale porter son maillot. " Nous avons rentré un dossier auprès de la commune. Afin de respecter ce monument bruxellois et les traditions qui l’accompagnent, tout est très codifié. On lui a confectionné un costume sur mesure que nous avons dû faire valider par les autorités la semaine passée. Il est par exemple interdit, très logiquement, d’associer Manneken Pis à des marques. Nous avons donc retiré nos sponsors sur le maillot et masqué la marque de son stick. Bref, il y a une série de chose à respecter. ".

Au-delà du rendez-vous avec Manneken Pis, le club bruxellois a également été reçu à l’Hotel de Ville, escorté par la célèbre et historique fanfare du Meyboom. Une attache bruxelloise revendiquée par le club étoilé qui s’est installé aux quatre coins de la capitale durant sa désormais longue histoire. " Entre sa création en 1921 et aujourd’hui, le club a connu beaucoup de changements ", explique Philippe Raddoux, membre au club depuis 51 ans. "Il existe très peu d’archives de 1921. On ne connait d’ailleurs pas le nom du fondateur. Le club a souvent dû déménager durant sa longue histoire. Entre les fusions et les expropriations, le club a posé son stick, parfois à plusieurs reprises, à Woluwé, Watermael-Boitsfort, Anderlecht ou Evere comme aujourd’hui. Le White a parfois du lutter pour sa survie".