Insolite : le coup du scorpion dévastateur de Pablo Fornals en Premier League (vidéo)

Le football, ce sport qui nous plait grâce aux rencontres indécises, aux retournements de situation, aux belles histoires… et aux gestes techniques venus d’ailleurs.

Revenons par exemple quelques jours en arrière, disons dimanche après-midi. West Ham, équipe du ventre mou de Premier League, se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth, une autre équipe du ventre mou. Bon, c’est un peu comme s’il n’y avait pas eu match finalement puisque les Hammers, sans doute boostés par leur qualification face à La Gantoise en Conference League, ont étrillé les Cherries (0-4).

Le quatrième but du match vaut le détour puisque Pablo Fornals s’est offert un coup du scorpion dévastateur. Le centre arrive du flanc droit, via Jarrod Bowen, et l’Espagnol de 27 ans, passé entre autres par Malaga et Villarreal durant sa carrière, ne se pose pas de question. Il n'a pas trop le temps de toute façon. Un ballon qui devient insaisissable pour le keeper de Bournemouth.

Le coup du scorpion, c’est ce geste technique inventé par René Higuita, gardien colombien qui avait réalisé cette prouesse en plein match. C’était face à l’Angleterre, en septembre 1995 à Wembley.