Insolite : le champion olympique Jakob Ingebrigtsen remporte un "beer mile" pour son enterrement de vie de garçon

À 23 ans, Jakob Ingebrigtsen a déjà tout remporté. Champion olympique du 1.500 m, double champion du monde du 5.000 m ou encore quadruple champion d’Europe (deux fois sur 1.500 m et deux fois sur 5.000 m) : l’athlète s’est construit un palmarès à la mesure de son talent, énorme. Mais le Norvégien ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines.

Cette semaine, après avoir établi un nouveau record d’Europe sur le 3.000 mètres (7 : 23.63), dont il a remporté la finale de la Ligue de Diamant à Eugene, aux États-Unis, Ingebrigtsen s’est offert un petit moment de détente avec ses proches.

Alors que son mariage aura lieu en fin d’année, le spécialiste des courses de fond et de demi-fond a fêté son enterrement de vie de garçon… sur la piste. En effet, comme nous le montre son frère Kristoffer sur l’application Strava, Jakob a participé à une course très particulière : le "beer mile". Les règles sont simples. Les participants doivent courir quatre tours de piste le plus vite possible, le tout en buvant une bière (de minimum 34 cl) avant chaque tour.

Sans surprise, Jakob Ingebrigtsen s’est imposé devant ses amis avec un chrono respectable de 5 minutes et 22 secondes. Il devra néanmoins s’améliorer s’il souhaite s’offrir un nouveau record du monde, le record actuel étant détenu par Corey Bellemore (4'28'').