Insolite : la lanceuse de poids belge Jolien Boumkwo participe ce samedi au... 100m haies des Jeux européens

Spécialiste du lancer de poids, la Belge Jolien Boumkwo s'alignera ce samedi à 16h25 sur le 100m haies des Jeux européens, à Cracovie. Une situation insolite qui s'explique par le forfait forcé de la sprinteuse Anne Zagré.

Pour la délégation belge, pas question de déclarer forfait, car le simple fait de prendre le départ du 100m haies offre un point au classement général de D1 des championnats d'Europe d'athlétisme par équipes. Et ce point, la Belgique en a bien besoin, puisqu'elle pointait ce vendredi, au terme de la première journée d'athlétisme, à la 13e place sur 16, juste devant les trois dernières places qui sont synonymes de relégation en seconde division.

Et c'est donc Jolien Boumkwo, lanceuse de poids, qui remplacera Anne Zagré et permettra à la Belgique de prendre part à la course. Sur Instagram, l'athlète de 29 ans a confirmé que son apparition sur la liste des athlètes engagées dans le 100m haies n'était "pas une blague".