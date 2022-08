Insolite : l’impressionnante transformation d’un Français en "homme alien"

Œuvre d’art pour qui veut, Anthony Loffredo a voulu se transformer en extraterrestre. Découvrez ce Français de 33 ans qui a lancé il y a quelques années son projet "The Black Alien project". Si vous êtes accros aux tatouages et autres modifications du corps, cette personnalité atypique présentée par Ivan, chroniqueur dans Le 8/9, va vous intéresser. A l’origine, Anthony a commencé à se faire tatouer l’entièreté du corps en noir, y compris ses globes oculaires. S’en est suivi de nombreuses transformations : il s’est fait poser des implants au niveau du visage et des bras, couper la langue en deux, retirer ses oreilles, amputer de deux doigts et découper une partie de sa lèvre supérieure, ce qui l'empêche de parler correctement. Et il y a plus d’un an, il s’est fait retirer le nez. Il envisage par la suite une amputation d’une jambe jusqu’au genou, et cerise sur le gâteau son autre projet est de subir une subincision (couper son sexe en deux). Qui selon lui découplerait le plaisir.

