Insolite : l'énorme boulette du gardien de Dortmund, Gregor Kobel, contre le Bayern

Le Bayern Munich a croqué le Borussia Dortmund (4-2) samedi soir dans le Klassiker de la Bundesliga pour la première sur le banc munichois de Thomas Tuchel, une semaine après l'arrivée de l'entraîneur de 49 ans en Bavière.

Tout a mal débuté pour le Borussia dès la 13e minute de jeu. Sur une longue passe de Dayot Upamecano, le portier Gregor Kobel se troue complètement et est incapable de dégager le ballon. Le Suisse ne peut que constater les dégâts : le ballon entre dans son but et lance les Bavarois vers la victoire.

Grâce à cette démonstration, le Bayern reprend la tête de la Bundesliga à huit journées de la fin du championnat avec 55 points, soit deux de plus que le Borussia Dortmund, et entamer parfaitement un copieux mois d'avril, avec comme sommet le quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester City (11 et 19 avril).