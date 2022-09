Insolite : deux gagnantes pour l’heptathlon de Talence… à égalité !

C’est une situation rarissime mais qui illustre bien l’esprit des épreuves multiples… L’heptathlon du prestigieux Decastar, la compétition d’épreuves multiples organisée à Talence, en France, a été remporté par un duo d’athlètes. La Néerlandaise Emma Oosterwegel (médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo juste devant Noor Vidts et 7e des derniers Mondiaux) et l’Autrichienne Ivona Dadic (8e à Tokyo) ont en effet terminé à égalité à la première place, avec 6233 points chacune !

La solidarité des spécialistes des épreuves multiples pendant les compétitions est réelle, que ce soit en décathlon, heptathlon ou pentathlon. Cela dit, réaliser un total de points parfaitement identique, c’est repousser encore un peu plus loin les frontières de la sportivité… Le règlement de la Fédération internationale concernant les épreuves multiples stipule bien qu’il y a égalité "si deux ou plusieurs athlètes obtiennent un nombre égal de points pour une place donnée dans la compétition". Mais quand on connaît le système de calcul des points, dont le total évolue épreuve après épreuve selon les résultats de chaque athlète dans chaque épreuve, on comprend que la situation est très rare.

Les deux athlètes sont en tout cas restées très proches tout au long de la compétition pendant laquelle elles ont chacune remporté deux épreuves : le 100m haies et le javelot pour Oosterwegel ; la longueur et le 800m pour Dadic. Et si la Néerlandaise avait pris la tête après sa victoire sur le 100m haies, c’est ensuite l’Autrichienne qui a mené le duel, cédant la première place provisoire pour 9 petits points à l’issue du concours du javelot, la sixième et avant-dernière épreuve. Mais Dadic a ensuite remporté le 800m, générant cette égalité aux points, au bout du suspense.