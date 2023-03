Insolite : Damon Albarn dévoile les secrets du titre "Clint Eastwood", et on a du mal à y croire

Une révélation qui nous fait tomber des nues. L’animateur n’en croit pas ses yeux. Il n’en fallait pas autant pour que la toile s’enflamme et s’empare de cette révélation surprenante. Tant sur TikTok que sur Twitter, les internautes se sont divisés en deux clans. Pour certains.es, le fait d’avoir tout d’abord, utiliser cet instrument et avoir eu l’idée de transformer cette boucle synthétique relève tout simplement du génie créatif de Damon Albarn. Tandis que pour le clan opposé, on frise presque le manque de respect.

Pour rappel, sorti en 1998 (il y a déjà 25 ans !), le titre phare du premier album de Gorillaz a véritablement la carrière du groupe. Pourtant, Albarn était loin d’être un petit nouveau de la scène musicale internationale. Membre du groupe Blur, connu notamment pour de superbes titres tels que le nerveux "Song 2", ou "Girls and Boys" dans les années 80 et 90. Même s’il a pu faire preuve de filouterie sur "Clint Eastwood", le talent créatif de l’artiste britannique n’est et n’était plus à prouver !

Passé l’été dernier sur la plaine du Rock Werchter, Gorillaz ne prévoit pas encore de concert en Belgique en 2023. Cela n’empêche pas de redécouvrir leur premier album éponyme, et son titre portant le nom du célèbre réalisateur américain.